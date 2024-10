31-Jährige versursacht angetrunken einen Autounfall

Eine 31-jährige Frau hat am Sonntag gegen 20.40 Uhr in der Fröbelstraße mit ihrem Wagen ein geparktes Auto touchiert. Wie die Polizei berichtet, war die 31 -Jährige alkoholisiert unterwegs gewesen, ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,5 Promille an. Die Beamten vor Ort unterbanden ihr die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und veranlassten bei ihr eine Blutentnahme. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Nun ermittelt die Polizei unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 31-jährige Fahrerin. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Autounfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis