Alkoholisierte Autofahrerin rammt anderes Fahrzeug

Eine betrunkene Frau hat am Dienstag mit ihrem Auto in der Bürgermeister-Bohl-Straße einen Verkehrsunfall verursacht. „Verletzt wurde niemand“, berichtet die Polizei. Den Angaben der Ermittler zufolge war die 73-Jährige gegen 8 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte ein geparktes Auto touchiert. „Polizeibeamte stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass die Frau offensichtlich betrunken ist“, so die Polizei weiter. Die 73-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Die Beamten stellten den Führerschein der Frau sicher und veranlassten die Abschleppung ihres Autos. Nun ermittelt die Polizei gegen die 73-Jährige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (jaka)

