Ausgebüxter Kakadu lässt sich bei Polizei nicht vernehmen

Eine Anwohnerin aus dem Stadtteil Pfersee hatte unlängst einen ganz besonderen Vogel: Auf ihrem Gartenzaun hatte es sich ein rosafarbener Kakadu gemütlich gemacht. Zwar konnte sie den Vogel streicheln, aber Lust sich einfangen zu lassen hatte das Tier nicht. Der Kakadu zwickte der Frau kräftig in die Finger. Die Polizei wurde gerufen. Bei diesem ungewöhnlichen Einsatz zog sich ein Beamter vorsorglich die Handschuhe an. Vorsichtig packte er den „gschnappigen“ Kakadu in eine Transportbox und brachte ihn auf Dienststelle. Dort wartete auf den Vogel ein Wohlfühlprogramm, das andere Polizei-Gäste sicherlich auch gerne hätten.

Augsburger Polizei kümmert sich um entflogenen Kakadu

Laut Polizei wurde der gefiederte Freund mit Obst gefüttert, zum Trinken gab es allerdings auch nur Wasser. Nachdem sich der Kakadu an die Blaulicht-Umgebung gewöhnt hatte, sah er sich auf der Wache in Pfersee um. Dann machte er es sich auf einem Computerbildschirm gemütlich. „Als unser Kollege den Ausreißer als Zeugen vernehmen wollte, machte der jedoch die Augen zu und hielt ein Schläfchen“, berichtet die Polizei augenzwinkernd. Irgendwann war aber Schluss mit dem hohen Besuch. Der Kakadu wurde ins Tierheim gebracht und dort wenig später von seinem Besitzer abgeholt. Vogelwild, die Geschichte.

Bei der Zeugenvernehmung zeigte sich das Tier unkooperativ. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Nord