Augsburg-Pfersee: Autofahrer verursacht Unfall und flieht – Radfahrer wird verletzt

Augsburg-Pfersee

Autofahrer verursacht Unfall und flieht – Radfahrer wird verletzt

Ein Unfall im Stadtteil Pfersee beschäftigt die Polizei in Augsburg. Die Beamten ermitteln gegen einen unbekannten Autofahrer und bitten um Hinweise.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einem Unfall wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall am Dienstag in der Augsburger Straße verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei ereignete sich die Situation an der Ecke zur Perzheimstraße. Demnach war der 18-Jährige gegen 17.30 Uhr entlang der Luitpoldbrücke in Richtung Osten unterwegs gewesen. „An der Kreuzung zur Perzheimstraße fuhr er über die Ampel“, heißt es von der Polizei. Ein bislang unbekannter Autofahrer wollte den Angaben zufolge von der Augsburger Straße nach rechts in die Perzheimstraße abbiegen. „Hierbei übersah er offenbar den Fahrradfahrer.“ Der 18-Jährige konnte zwar noch rechtzeitig bremsen, stürzte dabei jedoch und wurde leicht verletzt. Da der Autofahrer floh, ohne sich um den Schaden und den Unfallgegner zu kümmern, ermittelt die Polizei nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (jaka)

