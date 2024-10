Busfahrer soll Fußgänger touchiert und verletzt haben

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 33-jährigen Fußgänger und einem bislang unbekannten Busfahrer ist es am Freitag in der Deutschenbaurstraße gekommen. Gegen 6.45 Uhr war der 33-Jährige den Angaben der Polizei zufolge auf Höhe des Friedhofes spazieren gewesen. „Als er die Straße überqueren wollte, übersah er offenbar den fahrenden Linienbus, lief gegen diesen und stürzte“, so die Polizei. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und begab sich eigenständig in ein Krankenhaus. „Der unbekannte Fahrer des Linienbusses fuhr weiter, ohne anzuhalten“, heißt es von der Polizei. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung gegen den unbekannten Busfahrer und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (jaka)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfersee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis