Hund durch Giftköder verletzt: Polizei warnt Tierbesitzer

Ein Hund ist am Dienstag durch einen Giftköder im Reesepark verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei war eine Hundehalterin gegen 9.30 Uhr mit ihrem Hund im Park spazieren gewesen. „Hierbei aß der Hund offenbar Fleisch aus einer Tüte, die im Gebüsch lag“, heißt es von der Polizei. Wie sich herausgestellt habe, „hatte eine bislang unbekannte Person dem Fleisch Gift beigemischt“, so die Polizei. Der Hund musste in einer Tierklinik behandelt werden. Die Polizei suchte den Bereich nach weiteren Giftködern ab, fand aber keine. Dennoch warnen die Polizei alle Tierbesitzer in der Gegend, diese sollen demnach „äußerst achtsam“ sein und bei verdächtigen Feststellungen umgehend die Polizei informieren. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (jaka)

