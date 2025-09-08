Jugendlicher wirft Mann eine Glasflasche an den Kopf

Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat am Sonntag eine Glasflasche auf einen 41-Jährigen in der Wilhelm-Wörle-Straße geworfen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 6.30 Uhr in der Straße zu Fuß unterwegs gewesen. „Mehrere bislang unbekannte Personen beleidigten den Mann offenbar unvermittelt“, so die Polizei. Einer der Unbekannten warf demnach eine Glasflasche nach dem Mann. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. Die Unbekannten flohen. Als der 41-Jährige die Polizei rief, eilten die Beamten zum Tatort, konnten aber vor Ort keine Täter mehr erwischen. Bei ihnen soll es sich laut Zeugenbeschreibung um Jugendliche und Männer zwischen 16 und 20 Jahren handeln, die demnach ein südländisches Erscheinungsbild aufwiesen und dunkel gekleidet waren. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Beleidigung und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (jaka)

86157 Pfersee

Polizei

Körperverletzung