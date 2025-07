Kabelbrand: Feuerwehr löscht Brand in Keller

In einem Keller in der Straße „Am alten Hessenbach“ ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Nach Auskunft der Polizei wurden die Beamten gegen 18.15 Uhr über das Feuer informiert, das Anwohner bemerkt hatten. „Die Feuerwehr löschte den Brand“, heißt es in einer Mitteilung. Die genaue Schadenshöhe werde derzeit noch abgeklärt. „Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Brand in dem Kellerabteil durch einen Kabelbrand entstanden sein“, teilt die Polizei mit. (jaka)

