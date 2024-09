Motorradfahrer rast der Polizei mit Tempo 200 davon

Ein bislang unbekannter Motorradfahrer ist am Mittwoch in der Bürgermeister-Ackermann-Straße vor einer Polizeikontrolle geflohen.

Wie die Polizei berichtet, fiel einer Streife gegen zwei Uhr in der Nacht ein Motorradfahrer auf, der ohne Kennzeichen auf die Bundesstraße B17 in Richtung Süden abbog. Die Beamten folgten ihm. Laut Polizei ignorierte der Motorradfahrer die Anhaltesignale der Streife und flüchtete mit einer Geschwindigkeit von teils über 200 km/h in Richtung Süden. Dabei überholte der Motorradfahrer mehrere Autos, teilweise über den rechten Fahrstreifen. Eine Fahndung nach dem Motorradfahrer verlief bislang ohne Ergebnis.

Er wird wie folgt beschrieben: Dunkle Kleidung, er fuhr eine dunkle japanische Supersportmaschine. Die Polizei ermittelt nun auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Hinweise geben können oder durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/323-2610 zu melden. (ina)