Polizei geht nach Brand beim Christian-Dierig-Haus von Absicht aus

Nach dem Brand eines Mülltonnenhauses in der Nähe des Christian-Dierig-Hauses am 27. November geht die Polizei nun von einer vorsätzlichen Tat aus. Wie berichtet, war es an dem Mittwochabend gegen 22 Uhr zu einem größeren Feuer in der Kirchbergstraße gekommen. Phasenweise drohte es, auf das Seniorenheim überzugreifen. Wie die Feuerwehr später berichtete, waren bereits mehrere Scheiben gesprungen, man habe von einer akuten Bedrohung des Gebäudes ausgehen müssen. Letztlich wurde bei dem Brand niemand verletzt, der Sachschaden aber liegt bei 400.000 Euro. Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Und hat nun nach Angaben der Polizei „Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung“ durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter. Die Ermittler bitten daher erneut Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (jaka)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kripo Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis