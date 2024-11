Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Bislang unbekannte Täter haben sich im Zeitraum von Freitag, 19 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in der Daucherstraße verschafft. Es seien mehrere Gegenstände gestohlen worden, berichtet die Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. „Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt“, so die Ermittler. Der Sachschaden soll bei rund 2500 Euro liegen. Ein ähnliches Delikt ereignete sich in der Zeit von Sonntag bis Montag, 7.45 Uhr, im Hochfeld. Der Polizei zufolge verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Bürogebäude in der Ilsungstraße. „Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet“, heißt es von der Polizei. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro an den Bürotüren. In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei wegen Einbruchsdiebstahls und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (jaka)

