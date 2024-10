Radfahrerin wird bei Unfall mit Auto leicht verletzt

Am Dienstag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 42-jährigen Radfahrerin und einem 60-jährigen Autofahrer in der Flandernstraße. Die 42-Jährige wurde dabei nach Polizeiangaben leicht verletzt. Gegen 7.10 Uhr kreuzte der 60-Jährige die Fahrtrichtung der Radfahrerin. Der Autofahrer übersah laut Polizei offenbar die 42-jährige Radfahrerin, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die 42-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 60-Jährigen. (AZ)

