Sexuelle Belästigung: Unbekannter Radfahrer begrapscht Frau

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag eine 28-Jährige in der Lutzstraße sexuell belästigt. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 21 Uhr auf Höhe der Hausnummer 16 auf dem Radweg am Westufer der Wertach unterwegs gewesen. „Hierbei berührte sie der unbekannte Täter am Gesäß und entfernte sich anschließend mit einem Fahrrad“, so die Polizei. Der bislang Unbekannte soll ein weißes T-Shirt getragen haben und mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (jaka)

