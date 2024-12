Zwei Täter sollen sieben Autos beschädigt haben

Ein 17-Jähriger und ein 22-Jähriger sollen am Montag mehrere Fahrzeuge im Bereich der Balanstraße beschädigt haben. „Dies beobachteten Anwohner“, berichtet die Polizei. Den Angaben der Ermittler zufolge hatten die beiden Verdächtigen gegen 23 Uhr zunächst ein geparktes Fahrzeug beschädigt. „Die Anwohner störten den 17-Jährigen und den 22-Jährigen dabei“, so die Polizei. Die beiden flohen darauf, die Anwohner verständigten die Polizei. In der näheren Umgebung nahmen die Polizeibeamten den 17-Jährigen und den 22-Jährigen fest. Nach Angaben der Polizei wurden „mindestens sieben Fahrzeuge“ beschädigt; es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (jaka)

