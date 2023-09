Flugzeug in Turbulenzen: Pilot meistert herausfordernde Situation

Ein Ultraleichtflugzeug gerät am Augsburger Flughafen in Turbulenzen. Zwei Insassen bemerkten vom Fahrwerk ausgehende Geräusche.

Am Ende ging alles gut aus: Am Mittwoch gab es Probleme bei einem Flug mit einem Ultraleichtflugzeug. Der Pilot meisterte die Situation. Laut Polizei kam es zu einer kontrollierten Landung eines Ultraleichtflugzeuges am Augsburger Flughafen. Zuvor hatte der Pilot untypische Geräusche vernommen hatte. Er war gegen 9.30 Uhr gestartet.

Im Flieger saßen der 54-jährige Pilot und sein 29-jähriger Copilot. Kurz nach dem Start hörten die beiden vom Fahrwerk ausgehende Geräusche und überflogen den Flugplatz in Genderkingen. Beim Überflug stellten sie fest, dass eine Radkappe nach unten gerutscht war.

Pilot landete auf der Grasbahn des Segelflugplatzes

Aufgrund dieses Umstandes entschied sich der Pilot, auf der Grasbahn des Segelflugplatzes in Augsburg zu landen. Zur Sicherheit wurden Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei alarmiert. Die Landung verlief ohne Zwischenfälle, so die Polizei. Die Besatzung des Flugzeuges blieb unversehrt. Lediglich die Radkappe des Ultraleichtflugzeuges wurde beschädigt. (möh)