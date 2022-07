Polizei beendet ein Motorrad- und ein Autorennen

Verkehrsteilnehmer melden ein Autorennen auf der Augsburger Amagasaki-Allee. Daraufhin werden Führerscheine beschlagnahmt.

Zweimal musste die Polizei eingreifen, weil Verkehrsteilnehmer viel zu schnell unterwegs waren. So beobachtete eine Polizeistreife am Freitag gegen 21.15 Uhr zwei Motorräder, die bei Rotlicht nebeneinander an einer Ampel an der Neusässer Straße in Kriegshaber, Höhe Stenglinstraße, standen. Als die Ampel auf Grün umschaltete, beschleunigten beide Motorradfahrer laut Polizei mit massiv überhöhter Geschwindigkeit. Dabei passierten sie unter anderem auch einen Baustellenbereich. Als die beiden verkehrsbedingt ihre Geschwindigkeit wieder verringern mussten, wurden sie von einer Polizeistreife angehalten. Wie sich dabei herausstellte, handelte es sich um zwei Brüder im Alter von Anfang 20. Gegen die beiden Männer wird nun wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.

Polizei stoppt Autorennen in Augsburg

Am Samstag wurde der Polizei gegen 10.15 Uhr ein vermeintliches Fahrzeugrennen, ausgehend von der Amagasaki-Allee, mitgeteilt. Offenbar fuhren ein Audi und ein BMW gegeneinander mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Andere Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls unterwegs waren, hielten sie offenbar nicht davon ab. Bei ihrer Fahrt missachteten sie nach Mitteilung eines Zeugen zudem eine rote Ampel. Die beiden hochwertigen Mietfahrzeuge wurden schließlich von einer Polizeistreife in der Mühlhauser Straße angehalten. Nach Rücksprache mit einem Richter wurde die Beschlagnahme der Führerscheine von beiden Fahrern, 22 und 26 Jahre alt, angeordnet. Gegen die Autofahrer wird nun wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt. (ziss)