Polizei ermittelt in Augsburg wegen drei Unfallfluchten

In einem Fall in Pfersee wird eine Radlerin gesucht. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Drei Unfallfluchten beschäftigen die Polizei in Pfersee. Sie hofft auf Zeugenhinweise.

Eine 26-jährige BMW-Fahrerin war am Donnerstag in Pfersee gegen 17.15 Uhr auf der Leonhard-Hausmann-Straße in westliche Richtung unterwegs. Hierbei kam ihr eine Gruppe aus drei Radfahrenden entgegen. Eine bislang unbekannte Radfahrerin touchierte dabei die Stoßstange der 26-Jährigen und entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Dienstag kam es im Goldschlägerweg in Lechhausen zu einer Unfallflucht. Ein 50-jähriger Mazda-Fahrer parkte sein Auto gegen 8 Uhr und stellte gegen 14.30 Uhr einen Unfallschaden an seinem Auto fest. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Im Zeitraum von Samstag bis Donnerstag kam es zu einer weiteren Unfallflucht in der Peterhofstraße in Hochzoll. Ein 39-jähriger BMW-Fahrer parkte sein Auto in der Peterhofstraße. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden fest. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. (möh)