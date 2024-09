Polizei ermittelt nach mehreren Unfallfluchten mit hohem Schaden

Wegen mehrerer Unfallfluchten im Augsburger Stadtgebiet hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Wie es in einer Mitteilung heißt, ereigneten sich zwei der Fälle im Stadtteil Lechhausen. Am vergangenen Montag beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Lützowstraße zwischen 12 und 18 Uhr einen grauen Audi A3 am hinteren linken Kotflügel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro, die Inspektion Augsburg Ost ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Polizei Augsburg ermittelt wegen Unfallfluchten in Lechhausen und Firnhaberau

Dieselbe Stelle kümmert sich auch um einen Fall, der sich im Zeitraum zwischen vergangenem Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, ereignete. In der Neißestraße wurde ein grauer VW Golf an der rechten Fahrzeugseite beschädigt, der Schaden lag hier bei rund 500 Euro. Der dritte Vorfall spielte sich Am Grünland in der Firnhaberau ab. Ein blauer Daimler Chrysler wurde dort an der rechten Fahrzeugseite beschädigt, die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 2000 Euro. Auch hier ermittelt die Inspektion Ost wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (kmax)