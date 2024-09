Startseite Icon Pfeil nach unten Augsburg Icon Pfeil nach unten Augsburg: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Donnerstag, 14 Uhr, bis Freitag, 8.15 Uhr, einen grauen Daimler in der Berliner Allee beschädigt. „Das Auto parkte am rechten Fahrbahnrand“, heißt es von der Polizei. Den Angaben zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Samstag in Göggingen. Demnach demolierte ein bislang unbekannter Täter den linken Außenspiegel eines Hyundai i20 in der Isegrimstraße. „Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern“, heißt es von der Polizei. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (jaka)