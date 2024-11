Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Die Polizei in Augsburg sucht Zeugen für zwei Fälle von Unfallflucht. Am Donnerstag kam es laut Polizeibericht gegen 16.45 Uhr zu einer Unfallflucht in der Dr.-Schmelzing-Straße in der Hammerschmiede. Eine Passantin hatte demnach einen lauten Knall wahrgenommen. Ausgelöst wurde der offenbar von einem bislang unbekannten Autofahrer, der mit seinem Fahrzeug den Außenspiegel eines geparkten Opel touchiert und beschädigt hatte. Der Unbekannte fuhr offenbar weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

2500 Euro Sachschaden nach Unfall in Lechhausen

Daneben kam es im Zeitraum von Sonntag, 12 Uhr, bis Donnerstag, 16.30 Uhr, zu einer Unfallflucht in der Brunnenstraße in Lechhausen. Beschädigte wurde in diesem Fall ein Citroen Jumper. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (gau)