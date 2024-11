Polizei ermittelt nach Unfallfluchten in Oberhausen und Kriegshaber

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 8 Uhr und 11.45 Uhr in der Madisonstraße in Kriegshaber einen Skoda Superb beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der Unbekannte anschließend. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0821/3232610 um Hinweise.

Im Zeitraum von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 10.30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter eine silberne Mercedes E-Klasse in der Bürgermeister-Bunk-Straße touchiert. Laut Polizei entfernte dieser sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei stellte am Mercedes gelben Lack fest. Dieser könnte von dem Fahrzeug des Flüchtigen stammen. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0821/3232510 entgegen. (klijo)