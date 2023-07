Augsburg

Polizei nennt Zahlen: Rund 110.000 Menschen waren bei den Sommernächten

Plus Die Augsburger Sommernächte 2023 waren ein Erfolg – das sieht auch die Oberbürgermeisterin so. Eine Garantie für eine Neuauflage 2024 ist das aber längst noch nicht.

Die Augsburger Sommernächte liegen eine knappe Woche zurück - und doch sind sie immer noch ein großes Thema in der Stadt. Auch Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) wird bei ihren Terminen regelmäßig auf das Stadtfest angesprochen. Die Rückmeldungen, erzählt sie, seien fast durchweg positiv. Nur die Preise an den Ständen würden mitunter als zu hoch kritisiert. Inzwischen gibt es konkrete Schätzungen, wie viele Menschen das dreitägige Fest besucht haben. Die Polizei kommt – unter anderem anhand von Zählungen und Luftaufnahmen – zu einer Zahl von insgesamt rund 110.000 Besucherinnen und Besuchern. An einem Tag war in der Festzone besonders viel los.

Am meisten Besucher waren es demnach am Samstag – mit rund 45.000 Menschen, die sich in der Maximilianstraße, am Rathausplatz und auf angrenzenden Straßen und Plätzen aufgehalten haben. Zeitweise war es mühsam, sich einen Weg durch die Menschenmassen zu bahnen. Zu einer Überfüllung sei es aber nicht gekommen, heißt es bei der Polizei. Die Zugänge zur Festzone mussten nicht geschlossen werden. Zweitstärkster Tag nach dem Samstag war der Auftakt am Donnerstag mit rund 35.000 Besuchern. Am Freitag waren den Schätzungen zufolge rund 30.000 Menschen auf den Sommernächten unterwegs. Für den Freitag hatte der Wetterbericht zunächst Regenschauer und Gewitter vorausgesagt – allerdings blieb es dann die meiste Zeit doch trocken.

