Polizei stoppt Drogenfahrt eines 36-Jährigen in der Zugspitzstraße

Die Polizei hat am späten Montagabend die mutmaßliche Drogenfahrt eines 36-Jährigen gestoppt. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, war er um etwa 23 Uhr in der Augsburger Zugspitzstraße in Hochzoll unterwegs, als ihn eine Streife stoppte. Dabei habe der Mann „drogentypisches Verhalten“ gezeigt. Auch ein entsprechender Schnelltest sei positiv verlaufen.

Autofahrer ist in Augsburg unter Drogeneinfluss unterwegs

Der Mitteilung zufolge unterbanden die Beamten die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Autoschlüssel sicher. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz aufgenommen. (kmax)