Presseball: Mit dem Kauf eines Outifits Gutes tun

Schon seit vielen Jahren ist das Modehaus Jung Partner des Augsburger Presseballs und führt auch in diesem Jahr die Tradition fort, pro verkauftem Ball-Outfit zehn Euro an die Stiftung Kartei der Not zu spenden. Alexander Ferstl, Geschäftsführer des Modehauses Jung, weiß, was in diesem Jahr angesagt ist: „Für die Damen sind die Trendfarben ‚Barolo‘, also ein wunderbares Weinrot, und Mokka-Braun. Mit Glitzer- oder Pailletten-Outfits liegt man bei einem festlichen Anlass wie dem Presseball aber auch immer richtig.“

Den Herren empfiehlt Ferstl, sich einen neuen Smoking zu gönnen: „Bei den Schnitten hat sich hier viel getan. Es gibt neue, modernere Passformen, aber auch neue Hemden und Accessoires.“ Zwar verlangt der Dresscode „Black Tie“ bei den Herren Outfits in Schwarz und allenfalls einem dunklen Blau. Wer dennoch Modemut zeigen will, kann sich für ausgefallenere Materialien wie Samt oder Pailletten entscheiden. Egal, worauf die Wahl fällt: Wichtig sei, dass die Abendgarderobe zum Typ passt und man sich damit wohlfühlt, betont Ferstl: „Unser Team berät gerne und hilft bei der Wahl des perfekten Presseball-Outfits.“ (AZ)