Augsburger Schüler schicken mit Wetterballon eine Sonde in Richtung All

Schülerinnen und Schüler aus Augsburg lassen einen Helium-Ballon in die Stratosphäre aufsteigen. Der selbst gebaute Wetterballon soll ihnen die Welt von oben erschließen.

"Wo ist das rote Sicherheitsseil?", fragt der Mathematik- und Physiklehrer des Rudolf-Diesel-Gymnasiums Joachim Behr. Es ist 9.10 Uhr. Der Lehrer und die Schüler des MINT-LAB-Projekts erledigen auf dem Sportplatz der Augsburger Schule die letzten Handgriffe an der Weltall-Sonde. Ziel des Experiments ist es, einen großen Helium-Ballon steigen zu lassen, an dem ein Raumflugkörper befestigt ist.

Angeleitet wurde das Projekt von Joachim Behr. Die Box mit den Experimenten wird bestückt: Joachim Behr, Kamila Trinkenschuh und Stephan Mucke (v.l.) Foto: Michael Hochgemuth

"MINT" ist die fächerübergreifende Bezeichnung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik und "LAB" steht für Labor. "Durch die Aktion lernen die Schüler den Ablauf eines naturwissenschaftlichen Experiments kennen", erklärt Joachim Behr. "Wir haben uns das ganze Schuljahr über vorbereitet", berichtet eine Schülerin aus der siebten Klasse. Die neun teilnehmenden Schülerinnen und Schüler stammen aus den Jahrgangsstufen sieben bis zehn. "Bis zu einer Höhe von 35.000 Meter kann der Ballon fliegen", sagt ein Schüler aus der 9. Klasse.

Wetterballon hatte Schaumkuss und Limo als Reisegepäck

Auf der Sonde haben die Schülerinnen und Schüler verschiedene Nahrungsmittel in Reagenzgläsern befestigt. Unter anderem "Spezi, Limo und einen Schaumkuss". In der Stratosphäre – der Ebene, in der Flugzeuge verkehren – herrscht eine Temperatur von etwa Minus 60 Grad Celsius. Was mit den Nahrungsmitteln in der Höhe passiert, ist ein Aspekt, der die Nachwuchsforscherinnen und -forscher interessiert. "Wir haben auch drei Kameras montiert. Eine zeigt nach unten, eine nach oben und eine seitlich", erklärt eine Siebtklässlerin. "Man sieht dann die Erde von weit weg, mit dem All als Hintergrund", sagt Joachim Behr. Auf die Foto-Ergebnisse sind alle Beteiligten schon sehr gespannt. Da die Schülerinnen und Schüler genau wissen wollen, wo ihre Sonde gerade herumirrt, haben sie auch einen Datenschreiber mit einem GPS-Empfänger an der Sonde angebracht.

Die Box mit den Experimenten ist bestückt: Auch ein Schokokuss ist mit dabei. Foto: Michael Hochgemuth

"Hoffentlich klappt alles. Wir haben so lange daran gearbeitet", sagt ein Schüler. "Das ist wie bei einem Raketenstart – man hofft einfach nur, dass der Start gut läuft", ergänzt eine weitere Tüfftlerin. Nachdem Messgeräte, Kameras und GPS-Tracker angebracht wurden, beginnt der Countdown für den Start des Wetterballons: "Zehn, neun, acht …". Dann lassen die beiden Schüler, die den Ballon bisher mit eiserner Hand festgehalten haben, los und das Abenteuer in den Weltraum beginnt.

Nach zwei Stunden platzt das Augsburger Weltraumabenteuer

"Nach zwei Stunden etwa platzt der Ballon dann", sagt der Mathe- und Physiklehrer. Den Landepunkt der Sonde könne man auf fünf Meter genau berechnen, wobei eine App praktischerweise den Aufenthalt des Ballons die ganze Zeit über aufzeichnet. Die Sonde mit den Nahrungsmitteln ist an einem roten Fallschirm befestigt, der dann zu Boden segelt. Ein Bergungstrupp fährt am Nachmittag nach Immenstadt zum Landepunkt, um die Sonde aufzusammeln. Die gesammelten Daten werten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam aus.

Die Idee kam Joachim Behr durch eine Weiterbildung. Dank der Finanzierung der Hübschmann-Zhan Schule Shenyang wurde das Experiment bei extremen Außentemperaturen am Rande des Weltalls für das Rudolf-Diesel-Gymnasium erst möglich. Joachim Behr und die jungen Tüftlerinnen und Tüftler sind zufrieden mit dem Verlauf des Projekts. "Ich würde es wieder machen", erklärt der Lehrer freudig.