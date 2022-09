Augsburg

vor 35 Min.

Prozess um United Tribuns: Lebensgefährlicher Messerstich landet vor Gericht

Plus Beim Prozess um eine Messer-Attacke in Augsburg geht es auch um die Rolle der Rockergruppe "United Tribuns". Drei Männer sind angeklagt, die Anwälte fordern Freispruch.

Von Michael Siegel

Am Ende gab es drei Verletzte, zwei mussten ins Uniklinikum. Einer zur Operation eines lebensbedrohlichen Messerstichs in den Rumpf, ein zweiter zur Behandlung massiver Schlag- und Trittverletzungen. Wer die Täter waren und was sich im April 2019 in jener Nacht der Gewalt vor einer Diskothek in der Augsburger Theaterstraße zugetragen hat, soll jetzt vor dem Schöffengericht des Augsburger Amtsgerichts geklärt werden. Wegen gefährlicher Körperverletzung sind drei Männer angeklagt, die zu den Tatvorwürfen schweigen. Ihre Verteidiger sprechen angesichts der Beweislage von Freispruch. Bislang sind sechs Verhandlungstermine angesetzt, das Urteil könnte Ende Oktober gesprochen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

