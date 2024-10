Psychische Erkrankungen: Josefinum lädt zum Tag der offenen Tür ein

Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (KJPP) der Augsburger KJF Klinik Josefinum lädt zu einem Tag der offenen Tür am Samstag, 12. Oktober, ein. Von 10 bis 14 Uhr stellen die Expertinnen und Experten des Hauses das diagnostische und therapeutische Angebot für psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche aller Altersstufen vor. Zudem erhalten die Besucherinnen und Besucher Einblicke in die Räumlichkeiten der KJPP und der St. Josef-Schule. Der Tag der offenen Tür findet in der Joseph-Mayer-Str. 1 statt, Anmeldungen sind bis kommenden Dienstag, 8. Oktober, unter der Mailadresse kjppaugsburg-veranstaltung@josefinum.de erforderlich. Nähere Informationen zum Programm gibt es auf der Internetseite des Josefinums www.josefinum.de. (AZ)

Erkrankung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jugendpsychiatrie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis