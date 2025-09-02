Puppenkiste: Warum das Museum für über zwei Monate schließt

Die Augsburger Puppenkiste ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, viele Touristen schauen bei einem Augsburg-Besuch verpflichtend dort vorbei. Ab Mitte September werden sie aber erst einmal vor verschlossenen Türen stehen - zumindest teilweise: Das Museum „Die Kiste“ muss schließen, der Spielbetrieb im Theater geht dagegen weiter.

Die Puppenkiste sitzt im ehemaligen Heilig-Geist-Spital, das Gebäude stammt aus dem 17. Jahrhundert. Nun muss dort der Boden erneuert werden, es ist der zweite Bauabschnitt dieser Maßnahme. Das Museum „Die Kiste“ ist deshalb von Montag, 15. September, bis voraussichtlich Anfang November komplett geschlossen, teilt die Museumsleitung mit. Auch die Dauerausstellung „Zeit für Geister - von Ahnen und Naturwesen“ ist betroffen. Damit dennoch möglichst viele Besucher die Chance haben, sie zu sehen, wird sie verlängert. Sie ist nach Abschluss der Sanierung noch bis 22. Februar zu sehen. Das Museum wird dann auch neue fantastische Wesen präsentieren, unter anderem den Glücksdrachen Fuchur aus der unendlichen Geschichte und einen geheimnisvollen Gast mit sieben Metern Länge.

Im Oktober bleibt wegen der Sanierung jeweils mittwochs und donnerstags das ganze Haus inklusive Kasse, Shop und Restaurant geschlossen. (AZ)