Puppenspieler und Allrounder: Hinter den Kulissen der Augsburger Puppenkiste

Ob im Malsaal, in der Werkstatt oder bei den Requisiten auf dem Dachboden: Die Puppenspieler der Augsburger Puppenkiste haben auch abseits der Bühne wichtige Aufgaben.

Urmel aus dem Eis, Jim Knopf, Räuber Hotzenplotz: Die Augsburger Puppenkiste ist für viele Bühnenstücke und Filme weit über die Region hinaus bekannt. Spannend geht es aber auch hinter den Kulissen zu. Dort arbeitet ein eingespieltes Team daran, dass jede Puppe und Kulisse auf den Punkt hergerichtet ist und bei den Aufführungen alles funktioniert. Jede Puppenspielerin und jeder Puppenspieler übernimmt dafür nicht nur die Rollen der Marionetten. Ob im Malsaal, in der Werkstatt oder auf dem Dachboden des Marionettentheaters: Viele Arbeiten bleiben dem Publikum verborgen. Zwei Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin haben uns mit hinter die Bühne genommen.