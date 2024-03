Qualzucht in Augsburg: 20 Scottish-Fold-Katzen von Tierschutzverein befreit

Der Tierschutzverein Augsburg hat 20 Scottish-Fold-Katzen aus einem 15 Quadratmeter kleinem Zimmer gerettet. Die Zucht dieser Katzen ist in Deutschland verboten.

Der Anrufer beim Tierheim "LechArche" vergangene Woche hatte ursprünglich nur von sechs Katzen gesprochen, mit denen er nicht mehr zurechtkomme und die er abgeben wollte. Im Laufe des Gesprächs, so berichtet der Tierschutzverein einige Tage später, sei klar geworden, dass ein Team des Tierheims besser vor Ort fährt. In der Wohnung fand das Team insgesamt 20 Katzen vor, alle in einem nur 15 Quadratmeter großen Raum. Einige der Tiere waren bereits gestorben.

Bei den Katzen handelt es sich laut Tierschutzverein um Scottish-Fold-Katzen, die unter einer unheilbaren genetischen Erkrankung leiden und Schmerzen haben. Das Team des Tierschutzvereins schloss daraus, dass es sich um eine Qualzucht gehandelt haben musste. Bei einer Qualzucht werden Tiere so gezüchtet, dass sie für Menschen besonders süß aussehen, aber unter gesundheitlichen Problemen leiden.

Zucht der Scotthish-Fold-Katzen in Deutschland verboten

Daraufhin erstattete der Tierschutzverein beim Veterinäramt eine Anzeige. Die Zucht dieser Katzen ist in Deutschland verboten, da die Tiere unter einer vererblichen genetischen Erkrankung leiden. Aufgrund fehlenden Knorpels haben sie Schmerzen und ihre Ohren sind abgeknickt. Das hindert sie daran, wie normale Katzen zu kommunizieren. Auch im weiteren Leben haben die Katzen mit geschwollenen Gliedmaßen zu kämpfen, weshalb die Katzen auf Berührungen teilweise aggressiv reagieren.

Die Zucht solcher Katzen wird daher als Qualzucht bezeichnet. Die Geschäftsführerin des Tierschutzvereins Sabina Gaßner dazu: “Suchen Sie Ihr Tier nicht im Internet, sondern im Tierheim. Und schaffen Sie sich definitiv keine Tiere aus Qualzucht an." Der Tierschutzverein sucht nun tierliebe Menschen, die bereit sind, eine Katze aufzunehmen.

