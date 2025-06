Radfahrer wird bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Ein Radfahrer ist am Freitag bei einem Unfall in Göggingen verletzt worden. Gegen 13.20 Uhr war laut Polizei ein 78-Jähriger mit seinem Auto in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße unterwegs. Beim Abbiegen in einen Supermarkt-Parkplatz übersah der Mann einen querenden Fahrradfahrer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 52-jährige Fahrradfahrer so stark, dass er über seinen Lenker direkt auf die Motorhaube des 78-Jährigen flog. Der Radler verletzte sich dabei im Gesicht sowie an der Schulter und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 78-Jährigen. (gau)

