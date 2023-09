Raimond Scheirich (AfD): "Wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes"

Der Stadtrat sieht den Lebensstandard in Deutschland durch die schwächelnde Wirtschaft in Gefahr. Er will den Wirtschaftsstandort Augsburg erhalten und wieder aufbauen.

Raimond Scheirich warnt als Stadtrat regelmäßig vor einer Deindustrialisierung, wenn es um Klimaschutz geht. „Bei einer schwächelnden Wirtschaft ist unser Lebensstandard in akuter Gefahr“, so Scheirich. Er geht davon aus, dass die AfD in Bayern auf Platz zwei landen wird. „Der Wählerwille wird zum Ausdruck bringen, dass wir Positionen vertreten, die berücksichtigt werden müssen.“ Der Beobachtung seiner Partei durch den Verfassungsschutz sieht Scheirich nach eigenem Bekunden gelassen entgegen. Er sagt: „Wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes.“

Steckbrief: Raimond Scheirich (AfD) 1 / 4 Zurück Vorwärts Alter: 33

Wohnort: Oberhausen

Familienstand: verheiratet, ein Sohn

Beruf: Geologe und Umweltingenieur

Warum und seit wann engagieren Sie sich in der Politik?

"Neben zahlreichen anderen Irrungen, wie der Eurorettungspolitik und der Energiepolitik, waren es vor allem die politischen Fehlentscheidungen während der sog. Flüchtlingskrise, die mich dazu bewegt haben, mich politisch zu engagieren. Bereits 2017 war für mich klar, dass unsere Regierung die Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung immer mehr aus dem Blick verliert. Diesen Missständen will ich seitdem durch mein politisches Wirken mit aller Kraft entgegentreten."

Welche Themen wollen Sie für Augsburg im Landtag anpacken?

"Ich will mich für die Region und die Menschen vor Ort einsetzen. Primär geht es mir darum, den Wirtschaftsstandort Augsburg zu erhalten und wieder aufzubauen. Arbeit muss sich wieder lohnen und dafür braucht es einen starken Mittelstand und eine starke Industrie. Wir benötigen einen Paradigmenwechsel in der Gesellschaft hin zu mehr Wertschätzung für Arbeit, Leistungsbereitschaft und Lebensleistung. Als Politiker sind wir in der Verantwortung, durch die richtigen Weichenstellungen in der Steuerpolitik, der Sozialpolitik aber auch in der Bildungspolitik genau dafür zu sorgen. Richtige Politik wird nicht in Legislaturen gedacht, sondern in Generationen."

Mit welchem Kandidaten einer der anderen Parteien würden Sie nach der Wahl gern im Zug nach München sitzen?

"In Zeiten, in denen wir Gefahr laufen, unseren Wohlstand und unseren Anschluss in der Welt zu verlieren, sollte es unerheblich sein, wer neben einem im Zug sitzt, solange er aufrichtig die Interessen der eigenen Bürger vertritt."