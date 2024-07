Ermittlungen führen Augsburger Polizisten zu Dealern in Regensburg

Die Augsburger Polizei hat am Dienstag nach umfangreichen Ermittlungen drei Personen in Regensburg festgenommen und dabei Waffen, verschiedene Drogen und Bargeld sichergestellt. Seinen Ursprung nahm das Verfahren in Augsburg, wie die Polizei berichtet. Bei der Aktion durchsuchte die Kripo Augsburg insgesamt vier Objekte bei vier Personen. „Sie nahm drei Männer im Alter von 24, 31 und 48 Jahren fest“, heißt es weiter. Im Vorfeld seien Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle durch das Amtsgericht Regensburg erlassen worden. Die Kriminalpolizei Augsburg wurde durch Beamte des Polizeipräsidiums Oberpfalz und Sondereinsatzkräfte unterstützt. Nach eigenen Angaben stellte die Polizei bei der Durchsuchung eine Schusswaffe, ein Einhandmesser, Kokain, Heroin und Amphetamine jeweils im dreistelligen Grammbereich, illegale Tabletten und eine fast sechsstellige Bargeldsumme sicher. „Die Kriminalpolizei ermittelt in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg gegen die Männer unter anderem wegen Handels mit Betäubungsmitteln und Verstößen gegen das Waffengesetz“, heißt es weiter. Inzwischen sitzen drei Verdächtige in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei stießen die Ermittler der Kripo durch Maßnahmen in einem hiesigen Ermittlungsverfahren auf die Männer. Die Verdächtigen sollen aber nicht in der Region Augsburg mit Drogen gehandelt haben. (jaka)

