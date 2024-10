Rekordzahl bei Studienanfängern an der Technischen Hochschule

An der Technischen Hochschule Augsburg (THA) gibt es einen neuen Rekord bei der Zahl der Erstsemester-Studenten: Zum Semesterstart am Dienstag begrüßte die Hochschule mehr als 2350 Studierende, die ein Bachelor-, Master oder Orientierungsstudium begonnen haben. Insgesamt sind mehr als 7500 Studenten an der Technischen Hochschule eingeschrieben.

Zu den beliebtesten Studiengängen zählen bei den Studienanfängern Wirtschaftspsychologie (1070 Bewerber), Soziale Arbeit (810 Bewerber), International Management (700 Bewerber) sowie Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik. Am Dienstag gab es zwei Open-Air-Veranstaltungen auf dem Campus am Roten Tor und eine Begrüßung von Prof. Gordon Thomas Rohrmair, Präsident der Technischen Hochschule. „Während ihrer Zeit an der THA werden Sie fachlich und persönlich wachsen und gemeinsam mit Ihren Lehrenden, Kommilitoninnen und Kommilitonen auch die großen Zukunftsfragen unserer Zeit – von Künstlicher Intelligenz, über Nachhaltigkeit, bis hin zur globalen Vernetzung – in den Blick nehmen. So sind Sie nach Ihrem Studium perfekt auf die Herausforderungen des Arbeitsmarktes vorbereitet“, so Rohrmair.

Es gibt wieder ein Orientierungsjahr an der Technischen Hochschule Augsburg

Wer noch nicht genau weiß, in welche Richtung es gehen soll, für den bietet die Hochschule nach einer Premiere im vergangenen Herbst wieder ein Orientierungsjahr an. Rund 190 Teilnehmer können diverse Fachbereiche ausprobieren und Lehrveranstaltungen besuchen, sich an den Prüfungen versuchen oder an Praxisprojekten teilnehmen, um zu schauen, ob ein Studium zu ihnen passt und ihren Wünschen entspricht. Während des Startfensterjahrs könnten die Studierenden Beratungsangebote der Zentralen Studienberatung der THA wahrnehmen und sich auch über alternative Karrierewege, wie beispielsweise eine Berufsausbildung, informieren. (AZ)

An der Universität beginnt die Vorlesungszeit im Wintersemester am 14. Oktober. (chi)