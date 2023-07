Augsburg

"Rooftop-Partys": Das sind Augsburgs begehrte Dachterrassen

Partys auf Dachterrassen sind im Sommer beliebt und in Augsburg auf verschiedenen Gebäuden möglich. Das besondere Vergnügen hat manchmal auch seinen Preis.

Plus Vom Sonnendeck bis zur exklusiven Penthouse-Party - in Augsburg gibt es "herausragende" Partylocations. Wer dahinter steckt und wo man auch privat feiern kann.

Es ist die wärmste Zeit des Jahres. Wer kann, geht so viel nach draußen wie möglich. Badeseen, Kanäle und Freibäder sind oftmals gut besucht. Im Hochsommer gehen die Augsburgerinnen und Augsburger aber nicht nur gerne baden, sondern auch feiern. Da ist es optimal, wenn das auch draußen möglich ist. Oder noch besser: Wenn man draußen und mit einer Aussicht feiern kann. Ja, das gibt es in Augsburg. Die Stadt ist zwar nicht für Wolkenkratzer bekannt, aber Möglichkeiten sind da - auch wenn man sie an einer Hand abzählen kann. Vom Jedermanns-Strand bis zur glamourösen Penthouse-Party, die Dachterrassen sind sehr begehrt.

Rooftop-Partys in Augsburg für Geburtstagsfeier, Tagung oder Firmenfeier

Die wohl größte von ihnen ist gegenüber der WWK-Arena - oberhalb des fünften Stocks des Weitblick 1.7 zu finden. Das futuristisch aussehende Bürogebäude im Innovationspark, direkt an der B17, hat eine Dachterrasse mit knapp 250 Quadratmetern, die auf drei Bereiche verteilt ist. Sobald man einen der Veranstaltungsräume im fünften Stock des Gebäudes bucht, sei die Terrasse automatisch dabei, informiert Veranstaltungsmanager Martin Fürst. Ob Geburtstagsfeier, Tagung oder Firmenfeier, die Dachterrasse könne von jedem gebucht werden.

