Rosenmontagsball wird im Kurhaus in Göggingen gefeiert

Die Arge-Göggingen lädt wieder zum Rosenmontagsball mit Live-Musik und Showeinlagen. In diesem Jahr sorgt eine neue Band für die musikalische Unterhaltung.

Der Rosenmontagsball im Kurhaus-Parktheater gehört zu den Höhepunkten des Jahres in Göggingen. Nachdem die Veranstaltung in den vergangenen Jahren wegen Corona nicht stattfinden konnte, freuen sich die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der Gögginger Vereine und Organisationen (Arge), wieder zu dem festlichen Ball in Abendrobe mit Livemusik und Showeinlagen einladen zu können.

Beim Rosenmontagsball im Kurhaus treten "The Compliments" auf

Heuer erstmals mit einer neuen Band startet der Gögginger Rosenmontagsball in die Zeit nach Corona. Die Band „The Compliments“ sorge mit einer Auswahl an Pop- und Rock-Songs, Schlagern und Discohits für die passende Tanzmusik, heißt es vom Veranstalter. Auch der Auftritt der Showgruppe der Universität Augsburg verspreche ein Feuerwerk aus mitreißenden Tänzen und atemberaubender Akrobatik.

Neu ist das Kartenangebot. Im Vorverkauf beim Kurhaus Göggingen gibt es neben Sitzplatzkarten dieses Jahr auch vergünstigte Laufkarten ohne festen Platz. Tisch- und Flanierkarten gibt es beim Ticketservice des Partheaters. (att)