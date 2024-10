Rückschlag für sozialen Wohnungsbau in Augsburg – weil Fördergeld fehlt

Im sozialen Wohnungsbau in Augsburg werden in den kommenden Jahren wohl weniger Wohnungen entstehen, als eigentlich gebaut werden könnten. Der Freistaat, der den Bau von geförderten Wohnungen finanziell unterstützt, hat angekündigt, dass für das laufende Jahr nicht mehr ausreichend Fördergeld für alle Projekte vorhanden ist. Das Problem scheint bayernweit aufzutreten. „Die Situation, dass nicht ausreichend Fördermittel zur Verfügung stehen, ist erstmalig eingetreten – bislang wurden die Fördermittel, die der Freistaat uns in Augsburg zur Verfügung stellt, nie komplett ausgeschöpft“, so Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU). Das Bauministerium erklärte, dass die Nachfrage nach Förderung in der Tat aktuell so groß sei, dass „die Bewilligung nicht umgehend erfolgen“ kann. Eine Prognose für die kommenden Jahre gab das Ministerium nicht ab. Die städtische Wohnbaugruppe reagierte, indem sie Zeitpläne für Neubauprojekte um Jahre nach hinten legte.

