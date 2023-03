Rund 500 Personen demonstrieren am Weltfrauentag in Augsburg

Die Augsburger Innenstadt wird am Mittwochabend Schauplatz eines Demonstrationszugs zum Weltfrauentag. Hunderte erheben ihre Stimme.

Anlässlich des Weltfrauentags haben am frühen Mittwochabend rund 500 Personen an einem Demonstrationszug durch die Augsburger Innenstadt teilgenommen. Ausgehend vom Rathausplatz, führte er gut zweieinhalb Kilometer über Maxstraße, Ulrichsplatz, Milchberg, Margareten- und Forsterstraße, Am Schwall, Willy-Brandt-Platz, Predigerberg, Heilig-Grab-Gasse und Maximilianstraße zurück zum Rathausplatz. Nach Polizeiangaben kam es weder zu Zwischenfällen noch zu größeren Verkehrseinschränkungen.

Etwa 500 Menschen demonstrierten am Weltfrauentag in Augsburg. Organisiert wurde die Kundgebung vom Feministischen Streikkomitee. Video: Elias Kern

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kundgebung, die das Feministische Streikkomitee organisiert hatte, sprachen sich unter anderem gegen Sexismus, Queerfeindlichkeit und Patriarchat aus – und für Lohngerechtigkeit und körperliche Selbstbestimmung. Manche Plakate wiesen auch auf die Lage der Frau im Iran hin. Mit Blick auf Augsburg kritisieren Feministinnen und Feministen unter anderem, dass in der Stadt keine Schwangerschaftsabbrüche möglich sein.