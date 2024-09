Sachbeschädigungen in Lechhausen und Hochzoll: Polizei ermittelt

Im Zeitraum von Samstag, 16 Uhr, bis Donnerstag, 13 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter einen Motorroller in der Birkenau beschädigt. Laut Polizei liegt der Schaden nach ersten Schätzungen bei 300 Euro. Zudem hat am Mittwoch in Hochzoll ein unbekannter Täter einen weißen BMW beschädigt. Laut Polizei stand der Wagen in der Immenstädter Straße. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0821/3232310 um Hinweise. (klijo)

