Saharastaub färbt Himmel über Augsburg braun-rötlich: Das ist der Grund

Der Himmel über Augsburg färbt sich am Dienstag braun-rötlich. Grund dafür ist Saharastaub. Experten rechnen auch mit Blutregen. Wie lange das Phänomen anhalten soll.

Hinter Augsburg liegen frühlingshafte, sonnige Tage. Seit diesem Dienstag zeigt der Himmel jedoch ein deutlich anderes, ungewohntes Bild: Er ist braun-rötlich verfärbt. Hinter diesem Wetterphänomen steht nach Angaben von Expertinnen und Experten Saharastaub. Er wurde wegen günstiger Windverhältnisse über die Alpen Richtung Norden transportiert.

12 Bilder So fotografierten unsere Leser den braun-rötlichen Himmel über Augsburg Foto: Gisela Feldmayer

Saharastaub und Blutregen prägen Himmel über Augsburg

Fachleute gehen davon aus, dass es in diesem Zusammenhang demnächst auch in Augsburg zu sogenanntem Blutregen kommen könnte. Der fallende Regen ist zwar, wenn überhaupt, nur minimal braun-rötlich verfärbt. Dafür sieht man aber möglicherweise farbigen Staub, sobald es wieder trocken ist. Nach Angaben von Expertinnen und Experten soll es in Augsburg heute am Dienstag, 15. März 2022, und morgen am Mittwoch, 16. März 2022, regnen. Blutregen ist weder für Menschen noch für Tiere schädlich.

Lesen Sie dazu auch