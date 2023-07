Augsburg

26.07.2023

Sanierungskurs: Augsburger Modehaus Rübsamen muss sich neu aufstellen

Große Hinweisschilder weisen auf einen Räumungsverkauf bei Rübsamen in der Karolinenstraße hin. Trotz eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung soll das Geschäft aber normal weiterlaufen.

Plus Der Modehändler Rübsamen will sich mit einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung sanieren. Das Stammhaus in der Karolinenstraße war zuletzt das Sorgenkind.

Seit 123 Jahren gibt es das Stammhaus des Modehändlers Rübsamen in der Augsburger Karolinenstraße. Zuletzt aber litt das Geschäft dort unter einem starken Kundenrückgang. Die Zeiten seien für die Modebranche ohnehin nicht einfach, sagt Geschäftsführer Marcus Vorwohlt. Nach Corona habe man auf eine Erholung gehofft - doch die sei mit Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation weitgehend ausgefallen. Das habe man noch stemmen können. Dazu kommen laut Vorwohlt aber die speziellen Probleme in der Karolinenstraße. Zuletzt haben viele Geschäfte der Straße den Rücken gekehrt - darunter die Stadtsparkasse, Bücher Pustet, die Drogeriekette Müller und zuletzt auch Tchibo. Deshalb seien immer weniger Menschen dort unterwegs. Das zwang das Unternehmen jetzt zu einem drastischen Schritt: Vorwohlt hat in dieser Woche einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Das Amtsgericht hat dem bereits vorläufig zugestimmt. Es gibt Pläne, wie die Zukunft des Traditionsgeschäfts aussehen soll.

Zu Rübsamen gehören neben dem Stammhaus in der Karolinenstraße auch 13 Filialen in Friedberg, Aichach, Fürstenfeldbruck, Weilheim, Murnau, Landsberg, Dachau und Schrobenhausen, die von zwei Tochtergesellschaften betrieben werden. Marcus Vorwohlt sagt, er habe die rund 150 Beschäftigten bereits über den Schritt informiert. Bei Rübsamen gebe es viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dem Haus verbunden seien. Natürlich sei so eine Nachricht erst einmal ein Schreck für die Beschäftigten. Ihm sei es aber wichtig gewesen zu vermitteln, dass es bei Rübsamen weitergehen soll. Der Geschäftsbetrieb werde in allen Häusern "vollumfänglich weitergeführt", so Vorwohlt. "Den Kunden wird stationär und auch online weiterhin das gesamte Sortiment zur Verfügung stehen." Die Gehälter der Angestellten seien für die Dauer von drei Monaten durch die Arbeitsagentur gesichert - diese bezahlt Insolvenzgeld. Auch darüber hinaus seien die Finanzmittel ausreichend, um Löhne und Gehälter zu zahlen.

