Schwitzen in Augsburg: Diese Saunen empfehlen Kenner

In Augsburg gibt es eine Reihe von Saunen, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Nicht bei allen ist das sofort offensichtlich. Wo es besonders schön ist.

Ob zum Schwitzen oder um Freunde zu treffen: Regelmäßige Saunabesuche sind für viele Menschen unverzichtbar. Nachdem die Sauna im Alten Stadtbad in dieser Saison zunächst geschlossen blieb - sie öffnet erst diesen Freitag wieder -, suchten viele Augsburger nach möglichst nahe gelegenen Alternativen. Schnell wurden "Geheimtipps" unter Saunagängern ausgetauscht. Denn es gibt auch in der Stadt etliche öffentlich zugängliche Saunen - und die eine oder andere ist sogar ein richtiges Kleinod.

Die Sauna von Stefan Wünschig ist nicht nur bei Sportlern beliebt. Sie ist die vielleicht preiswerteste Sauna in der Stadt. Foto: Fridtjof Atterdal

Die vielleicht preiswerteste Sauna findet man in Haunstetten in den Räumen von TBS Wünschig an der Inninger Straße. Für 10 Euro Eintritt kann man sich jeden Tag von 9.30 Uhr bis 23.00 in den Saunen dort vergnügen. Die großen Hallen sind schon von der Straße aus zu sehen, hier kann man Tennis, Badminton, Squash und Minigolf spielen. Die Sauna, die in erster Linie für die Sportler gedacht ist, erfreut sich bei Saunafreunden aus dem ganzen Stadtgebiet großer Beliebtheit, sagt TBS-Juniorchef Stefan Wünschig. "An manchen Tagen kommen Herrenrunden, die sich einen schönen Abend bei uns machen, in die Sauna gehen und sich Essen und Trinken aus dem hauseignen Restaurant kommen lassen. Wir sind eine kommerzielle Sauna und es darf kommen, wer will", sagt Wünschig. Einzige Ausnahme ist das Mindestalter von 16 Jahren, weil es keine Saunameister gibt, die einen Blick auf die jüngeren Gäste haben könnten. In der TBS-Sauna gibt es auch keine eigene Damensauna.

Im Maximilian's ist eine Sauna nur den weiblichen Gästen vorbehalten

Für Damen besonders attraktiv ist dagegen der Spa-Bereich des Hotels Maximilian's mitten im Augsburger Stadtzentrum. Denn nicht nur, dass es hier neben der Sauna gegen Aufpreis zahlreiche Wellness-Anwendungen zu buchen gibt. Hier steht eine eigene Sauna für Frauen bereit, die unter sich bleiben wollen. Doch auch der übrige Saunabereich ist einem Sternehotel entsprechend hochwertig gestaltet. Der 360 Quadratmeter große Spa-Bereich hat die Anmutung einer orientalischen Sauna, erklärt Maximilian's-Marketingleiterin Jana Stritt. Es gibt ein Aroma-Sole-Dampfbad, eine Bio-Sauna und eine finnische Sauna.

Im Hotel Maximilians ähnelt der Spa-Bereich einem orientalischen Bad. Die Duschen sind rot gefliest. Foto: Anna Kondratenko

"Wir haben auf viele Details wie die roten Fliesen in den Duschen geachtet, damit sich die Gäste bei uns wohl fühlen", so Stritt. 35 Euro kostet der Eintritt in den Spa-Bereich, wenn man nicht im Maximilians als Gast wohnt. Dafür gibt es Handtücher, Schlappen und Bademäntel. "Wir bitten allerdings die Gäste, vorher an der Rezeption anzufragen, ob ein Saunabesuch gerade möglich ist", so Stritt. Denn wenn das Hotel gut belegt ist, soll der Spa-Bereich den Hausgästen vorbehalten bleiben.

Man muss kein Fitness-Enthusiast sein, um einen schönen Nachmittag im Panther Gym an der Neuburger Straße über dem Bob's Restaurant zu verbringen. Denn auch wenn der große Saunabereich nur für die trainierenden Besucherinnen und Besucher da ist, kann man es sich hier ohne Schweiß für ein paar Stunden gutgehen lassen, verrät der Trainer. Wer keinen Fitnessvertrag im Panther Gym hat, kann einen Tagespass für 19,90 Euro lösen. Damit könne man den ganzen Tag alle Geräte benutzen - und den Saunabereich. "Und natürlich ist niemand gezwungen zu trainieren - man kann auch gleich in die Sauna gehen", sagt der Trainer. Für ein Fitnessstudio hat das Gym eine recht große Saunalandschaft, neben der klassischen finnischen Sauna und dem Dampfbad gibt es auch eine Fass- und eine Eventsauna.

Die Sauna im Alten Stadtbad öffnet am Freitag wieder

Diese Aufzählung ist bei weitem nicht vollständig, es gibt auch weitere Angebote in Augsburg. Die Sauna im Alten Stadtbad öffnet am Freitag übrigens wieder - allerdings mit neuen, erhöhten Preisen. In Lechhausen gibt es in der Yorkstraße die Saunawelt, die ebenfalls mehrere Saunen anbietet. Auch andere Fitnessclubs oder Sportvereine haben Tagespässe, die dann oft ebenfalls zur Nutzung der Sauna berechtigen. Oft lohnt es sich, einfach zu nachzufragen.