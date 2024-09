Schaden im fünfstelligen Bereich: Unbekannter stiehlt E-Scooter

Ein bislang Unbekannter hat am Samstagabend einen E-Scooter in der Wertachbrucker-Tor-Straße in der Augsburger Innenstadt gestohlen. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Demnach handle es sich um ein schwarzes Modell der Marke Streetbooster, das um etwa 20 Uhr entwendet worden sei.

Polizei ermittelt nach Diebstahl von E-Scooter in Augsburgs Innenstadt

Nach Polizeiangaben liegt der Schaden, der dadurch entstanden ist, im niedrigen fünfstelligen Bereich. Nun laufen Ermittlungen gegen den bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg-Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. (kmax)