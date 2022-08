Schausteller hoffen beim Augsburger Herbstplärrer auf eine halbe Million Gäste

Am Samstag findet der Plärrer-Festumzug auf verkürzter Route statt. Mit dabei ist Markus Söder, der beim Osterplärrer einen zerbrochen Maßkrug in der Hand hielt.

Freunde des Münchner Oktoberfests müssen sich noch etwas gedulden. Die Wiesn startet am Samstag, 17. September. Zum weltweit größten Volksfest werden. Schätzungsweise fünf Millionen Besucher werden erwartet. Eine Spur kleiner fällt das größte Volksfest in Schwaben aus. Zum Augsburger Herbstplärrer könnte eine halbe Million Gäste strömen, lautet die Hoffnung der Schausteller. Geduld ist in Augsburg nicht mehr gefordert. Der Plärrer ist am Freitag eröffnet worden, er dauert bis Sonntag, 11. September. Ein Höhepunkt der traditionsreichen Veranstaltung ist der Plärrerumzug. Er findet am Samstag statt. Prominente Gäste sind Ministerpräsident Markus Söder und sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.

1800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind für den Umzug angekündigt. Es geht von der Innenstadt zum Festgelände. Tausende Besucherinnen und Besucher standen in früheren Jahren an den Straßen. Sie und die Umzugsteilnehmer müssen sich dieses Jahr umstellen. Wegen einer Großbaustelle in der Innenstadt gilt eine verkürzte Route. Start ist um 12.30 Uhr in der Prinzregentenstraße. Die Mitwirkenden werden traditionell mit Gutscheinen für Essen und Getränk versorgt.

75 Gruppen sind beim Umzug zum Festgelände in Augsburg dabei

Der Ablaufplan für den Umzug ist von langer Hand vorbereitet. Andreas Schlachta ist der bewährte Organisator. Er hat die 75 Gruppen so verteilt, dass die Musikvereine mit etwas Abstand zueinander starten. Der Spielmannszug Gersthofen macht den Anfang. Ministerpräsident sitzt in einer Kutsche mit Nummer 15, kurz danach folgt Aiwanger.

Söder verbindet mit dem Plärrer in Augsburg ein besonderes Erlebnis. Da das Volksfest zweimal im Jahr stattfindet, kam der Ministerpräsident am Ostersonntag zum Fassanstich. Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber hielt darauf, Söder stand daneben. Um sicherzugehen, setzte sie zu einem dritten Schlag an. Söder hielt seinen Maßkrug bereits hin. Er zerbrach in tausend Scherben. Nun sitzt Söder am Samstag gemeinsam mit der Oberbürgermeisterin in der Kutsche.

Zwei Schläge auf den Zapfhahn, der dritte auf den Bierkrug des Ministerpräsidenten: Oberbürgermeisterin Eva Weber hat den Augsburger Plärrer offiziell eröffnet. Video: Fridtjof Atterdal

Beim Herbstplärrer gelten keine besonderen Corona-Vorgaben

Beim Plärrer ist vieles vertraut. Die Mehrzahl der Schausteller ist seit vielen Jahren dabei. "Die Vorfreude ist riesig", sagt Josef Diebold, Chef des schwäbischen Schaustellerverbands. Corona-Auflagen gelten nicht. Man werde die Situation allerdings beobachten, sagen Schausteller und Stadt Augsburg. Zwei Festzelte gehören zum Angebot auf Schwabens größtem Volksfest. Günstiger als auf der Wiesn sind die Preise allemal. 10,70 und 10,80 Euro kostet die Maß. Der Bierpreis auf dem Oktoberfest 2022 beträgt zwischen 12,60 Euro und 13,80 Euro.

