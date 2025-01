Schikane im Klassenchat: Cybermobbing wird in Augsburg zunehmend zum Problem

Es beginnt mit einer einfachen Frage: Was war noch mal in Mathe auf? Tom könnte darauf nun eine ebenso einfache Antwort bekommen, doch die Dinge im Klassenchat nehmen einen verhängnisvollen Lauf. Er sei ein Streber und stresse die anderen damit, lautet eine der ersten Reaktionen. Andere Chatmitglieder dieser achten Klasse schließen sich an, Beleidigungen fallen. Tom sei „schwul“, „Lauch“, „Spasti“, „Penner“, heißt es da. Widerspruch bleibt aus. Tom sieht sich in eine Ecke gedrängt – und entschließt sich, am darauffolgenden Tag krankzumachen. Er hält es nicht mehr aus.

