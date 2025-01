Schlangenlinien gefahren: Polizei stoppt Radler mit 1,4 Promille

Einen 42-jährigen Fahrradfahrer unter Einfluss von Alkohol hat die Polizei in der Nacht zum Samstag in der Hofrat-Röhrer-Straße aus dem Verkehr gezogen. Gegen 2.54 Uhr bemerkte eine Polizeistreife den 42-Jährigen, der Schlangenlinien fuhr. Der Mann wollte sich zunächst einer Kontrolle entziehen, flüchtete und versteckte sich anschließend. Die Polizei fand den 42-Jährigen allerdings dann in unmittelbarer Umgebung. Er verhielt sich laut Pressemitteilung unkooperativ und hatte ein Messer bei sich. Daraufhin wurde er durch die Polizeistreife gefesselt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 42-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die Streife veranlasste eine Blutentnahme bei dem 42-Jährigen und stellte das Fahrrad sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 42-Jährigen. (gau)

