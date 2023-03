Schmierfink auf frischer Tat erwischt

Streifenbeamte beobachten, wie ein 24-Jähriger eine Bushaltestelle beschmiert. Später wird seine Wohnung durchsucht.

Während ihrer Streifenfahrt bemerkten zwei Polizeibeamte am Mittwochabend in der Friedrich-Ebert-Straße einen 24-Jährigen an der Bushaltestelle. Sie beobachteten, wie er gerade die Verglasung der Bushaltestelle beschmierte, so die Polizei. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde die Wohnung des 24-Jährigen durchsucht und sein Handy sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den Mann. (ziss)