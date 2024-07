Schnellbusse als Zwischenlösung für die Linie 5?

Die Stadt möchte von den Stadtwerken zügig eine Zwischenlösung präsentiert bekommen, wie die Universitätsklinik besser an den Nahverkehr angeschlossen werden kann, nachdem ein Baubeginn der Linie 5 über die Bgm.-Ackermann-Straße zur Uniklinik aktuell nicht absehbar ist. Eine Maßnahme könnten Schnellbusse sein, so Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU), um die bestehende Buslinie 32 zu verstärken. Der 32er ist in den Stoßzeiten rappelvoll, die bereits über Kriegshaber zur Uniklinik fahrende Straßenbahnlinie 2 ist aufgrund der historisch gewachsenen Strecke ohne eigenen Gleiskörper nicht schnell. Sie habe die Stadtwerke um entsprechende Vorschläge gebeten. Denn bis ernsthaft an der Linie 5 weitergeplant werden kann, dürfte aber noch erhebliche Zeit vergehen - sofern sie überhaupt noch kommt. Die SPD deutete schon an, dass sich die Welt zehn Jahre nach dem Beschluss zum Bau der Tram weitergedreht habe.

