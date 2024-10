Streetfood zwischen Schoko-Kebab und Halal-Leberkäs

Mit dem Wunschwetter im Türkei-Urlaub können die Temperaturen am ersten Tag des Turkish Streetfood Festivals auf dem Gaswerk-Gelände nicht mithalten. Doch davon lassen sich die Besucher am Tag der Deutschen Einheit nicht abhalten. Nach einem verhaltenen Start um 11 Uhr ist es am Nachmittag rappelvoll rund um den Gaskessel. Das Publikum ist so bunt gemischt wie die Speisen, die an den Food-Ständen angeboten werden. Neben der türkischstämmigen Community, die sich bei dem Event über vertraute Gerichte freut, zieht es auch viele Schwaben auf das Gaswerk-Gelände, die ihren kulinarischen Horizont erweitern wollen.

Michael Eichhammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Streetfood Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gaswerk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis