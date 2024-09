Schon jetzt geht es um jede Stimme im US-Präsidentschaftswahlkampf

Jonah Otto kann seinen Wahlschein ausfüllen, einscannen und per E-Mail senden, Geeta Abad muss die Unterlagen per Post schicken. Wenn amerikanische Staatsbürger, die im Ausland leben, wählen wollen, dann ist das von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Viele Amerikaner fiebern den nächsten Präsidentschaftswahlen entgegen. Sie sind zwar erst am 5. November, aber weil vom Ausland aus einige Schritte zu beachten sind, kümmern sich die meisten US-Bürger bereits in diesen Wochen um ihre Stimmabgabe. Die Augsburger Gruppe von „Democrats abroad“ will darüber am Samstag an einem Stand in der Innenstadt informieren. Schließlich wären in manchen amerikanischen Bundesstaaten die Stimmen der beiden Parteien so eng beieinander, dass die Stimmen aus dem Ausland ausschlaggebend sein könnten.

